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Görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra karşılıklı iş birliği alanlarının ele alındığı temaslar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Vietnam Devlet Başkanı To Lam'ı Türkevi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi.

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