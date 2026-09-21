Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'taki temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Vietnam Devlet Başkanı To Lam'ı Türkevi'nde kabul etti.
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Görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra karşılıklı iş birliği alanlarının ele alındığı temaslar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: RSS