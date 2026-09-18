Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali, geleneksel helva kavurma etkinliğiyle Merinos Parkı'nda kapılarını açtı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bursa Gastronomi Festivalinin geleneksel helva kavurma etkinliği ile başladı.

'Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlenen festival kapsamında, Bursa'nın köklü mutfak kültürü, özgün tatları ve gastronomi mirası Merinos Parkı'nda bir araya gelecek.

20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek etkinlikler boyunca lezzet, kültür ve çeşitli gösterilerin yer alacağı programlarla ziyaretçilere festival atmosferi yaşatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, kent sakinlerini ve ziyaretçileri üç gün sürecek gastronomi şölenine davet etti.

???? Bursa'da lezzet şöleni başladı!



Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, geleneksel helva kavurma etkinliğiyle kapılarını açtı. ????✨



'Fetheden Lezzetler' temasıyla Bursa'nın köklü mutfak kültürünü, eşsiz tatlarını ve gastronomi mirasını Merinos Parkı'nda buluşturuyoruz.



????: pic.twitter.com/UKTKeilSUj — Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) September 18, 2026