Güney Afrika’nın soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı davada ara karar bugün çıktı. İsrail’in Gazze'deki soykırım eylemlerini engellemek için tüm önlemleri almasının zorunlu olduğuna hükmetti.

Ara kararı, Lahey’deki Barış Sarayı’nda bulunan ICJ'nin 14 daimi üyesi ile İsrail ve Güney Afrika’yı temsilen birer yargıçın yer aldığı 16 kişilik heyet açıkladı.

Kararda, İsrail'in, kendisine bağlı güçlerin Gazze’de soykırım yapmayacağını garanti etmesi gerektiğini vurgulandı.

İsrail’in uluslararası yasal yükümlülükleri kapsamında, geçici karara uymak için alacağı önlemleri bir ay içinde Lahey’e bildirmesi istendi.

Adalet Divanı, Hamas’a da elindeki İsrailli rehineleri derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.