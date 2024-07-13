Bu sene 7’ncisi düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail’de 5 ayrı parkurda start verildi.BURSA (İGFA) - Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarında bu sene 7’ncisi gerçekleşen Ultra Trail, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirdi. Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, “4 Mevsim Uludağ” mottosu ile koşuldu. 2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal güzellikleri arasındaki organizasyon, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Ceylan Splendor Uludağ, Climbolic, Decathlon ana sponsorluğunda, Almira Hotel, Doca Textile Tech, Garmin Türkiye, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Yankı Yemek&Catering ve Züber Lezzetler co-sponsorluğunda gerçekleşti. Bursa Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla düzenlendi.

START VERİLDİ Uludağ 2. Oteller Bölgesi’nden UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda başlayan yarışta sporcular; Cennet Tepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan’ı geçerek başladıkları yerde finişi görecekler.

100K, 66K, 33K, 16K ve 6K’lık parkurların startları sabah saat 06.00’dan itibaren verildi. Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, 100K ve 66K’lık parkurun başlama çanını çaldı. Çavuş yaptığı açıklamada, “Uludağ Premium Ultra Trail bu yıl daha dolu dolu geçiyor. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Finişte görüşmek üzere” dedi.

30K’lık parkurun startını ise Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kızıl verdi.

35 ÜLKEDEN 2 BİN 660 SPORCU MÜCADELE EDİYOR Her sene gelişerek devam eden Uludağ Premium Ultra Trail’a katılım geçtiğimiz yıla oranla büyük bir artış yaşadı. 35 ülkeden 2 bin 660 sporcunun yer aldığı yarışta; UPUT 100K’lık parkur 21 saatlik bitirme zamanına, UPUT 66K 15 saatlik bitirme zamanına, UPGE 30K 8 saatlik bitirme zamanına sahip.

SPOR VE SANAT BİR ARADA Spor ve sanatı bir araya getiren yarışta katılımcılar, bir yandan Uludağ’da koşu deneyimi yaşadı bir yandan da konserler, grafiti sanatçısının sunduğu görsel şölen ve heykeltraşın sanatını icra ettiği çalışmalarla buluştu.

Birçok aktiviteyi içinde barındıran Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT), parkur boyunca unutulmayacak anlar yaşadı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğinde belirlenen alanlarda yer alan sanatçılar, birbirinden önemli eserleri ormanın içinde koşucuların dinletisine sundu.

UPUT, 3 ayrı konserle de katılımcılarına keyifli anlar yaşatacak. Etkinlik alanında yer alacak konser alanında saat 15.00’te Ceren Toksöz, saat 16.30’da Neyzen, saat 18.00’de ise Sattas sahne alacak. Öte yandan Ümit Şentürk’ün grafitileri ile heykeltraş Ramazan Eroğlu’nun eserleri de etkinlik alanında beğenilere sunuldu.

ÖDÜL TÖRENİ YARIN Uludağ Premium Ultra Trail, 5 ayrı parkurda kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Birbirinden önemli ve zorluk derecesi yüksek parkurlarda dereceye giren sporcular yarın saat 11.00’de düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.