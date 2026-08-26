İstanbul Valisi Davut Gül, NBA, FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iş birliğinde düzenlenen Basketball Without Borders Next Up 2026 Erkekler Kampı'na katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nin paylaşımına göre, etkinlikte Türkiye'den 5 genç sporcu ile dünyanın dört bir yanından gelen 17 yaş altı (U17) lise çağındaki toplam 80 yetenekli erkek sporcu İstanbul'da bir araya geldi.

Basketbolun uluslararası gelişim programlarından biri olan BWB Next Up 2026 kapsamında genç yetenekler hem antrenman hem de yetenek değerlendirme çalışmalarıyla buluştu.

Organizasyonun, genç sporcuların gelişimine katkı sağlaması ve uluslararası basketbol ortamıyla tanışmalarına imkân sunması hedefleniyor.

Dünyanın dört bir yanından genç yetenekler, İstanbul'da BWB Next Up 2026'da buluştu. ????⛹️



Valimiz Davut Gül, NBA, FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iş birliğinde düzenlenen ve Türkiye'den 5 genç sporcumuz ile dünyanın dört bir yanından 17 yaş altı (U17) lise çağındaki: https://t.co/NEu7RpVOnX pic.twitter.com/fj3cIaGzb9 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 26, 2026