Uludağ İçecek Türk AŞ, geleceğe yönelik stratejik adımlarını güçlendirmek amacıyla yönetim kurulunda önemli değişiklikler gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Yeni yönetim yapısında; Ömer Kızıl Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirkete liderlik ederken, Ceylin Erbak Aytekin-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yunus Egemenoğlu Yönetim Kurulu Üyesi, Mete Öz - Yönetim Kurulu Başdanışmanı olarak şirkete katma değer sağlamaya devam edecek. Uzun yıllar şirkete liderlik eden ve yeri doldurulamaz katkılar sağlayan Mehmet Hakkı Erbak, Onursal Başkan unvanı ile Uludağ İçecek Türk A.Ş. ailesindeki değerli yerini korumayı sürdürürken, engin bilgisi, vizyonu ve yıllara dayanan tecrübesiyle her zaman rehberlik etmeyi sürdürecek.

Kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan ve sektörde derin bir tecrübeye sahip Levent Kömür de, yenilikçi vizyonuyla şirketin köklü mirasını geleceğe taşımak üzere Uludağ İçecek Türk AŞ CEO’su olarak görev yapacak.

ÖMER KIZIL (YÖNETİM KURULU BAŞKANI): Yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirkete liderlik edecek olan Ömer Kızıl, yapı içerisinde uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Satış Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CSMO) olarak görev yapmıştı.

MEHMET HAKKI ERBAK (ONURSAL BAŞKAN): Uzun yıllar şirkete liderlik eden ve yeri doldurulmaz katkılar sağlayan Mehmet Hakkı Erbak, Onursal Başkan unvanıyla Uludağ İçecek ailesindeki değerli yerini korumayı sürdürürken, engin bilgisi, vizyonu ve yıllara dayanan tecrübesiyle her zaman rehberlik etmeye devam edecek.

CEYLİN ERBAK AYTEKİN (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI): 2012-2019 yılları arasında şirketin pazarlama departmanında çeşitli görevlerde bulunan Ceylin Erbak Aytekin, edindiği deneyim ve birikimiyle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Uludağ İçecek Türk AŞ.’ye katma değer sağlamayı sürdürecek.

YUNUS EGEMENOĞLU (YÖNETİM KURULU ÜYESİ): Şirketin yeni yönetim kurulunda, Yunus Egemenoğlu da Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alacak. Yunus Egemenoğlu, 2001 yılından bu yana Uludağ İçecek'in Hukuk Müşavirliğini yapmakta olup, bütün projelerin hukuk kısmı için hizmet vermektedir. Aynı zamanda aile üyelerinin de Hukuk Danışmanıdır.

METE ÖZ (YÖNETİM KURULU BAŞDANIŞMANI): Uludağ İçecek’in bugünlere gelmesinde kıymetli katkılar sağlayan, sadece liderlik yapmakla kalmayıp aynı zamanda şirketin zorlu dönemlerinde yol gösteren, ilham veren ve umut aşılayan, 24 yıl boyunca başarıyla İcra Kurulu Başkanı / CEO olarak görev yapan Mete Öz, yeni yapılanmada Yönetim Kurulu Baş Danışmanı olarak görev almak suretiyle yapıya değer katmaya devam edecek.

LEVENT KÖMÜR (CEO): Uluslararası pazarlarda geniş yöneticilik deneyimine sahip Levent Kömür, 30 yılı aşkın kariyerinde tüketici ürünleri sektöründe önemli başarılara imza attı. Kömür, Uludağ İçecek’in sürdürülebilir büyümesini hızlandırmayı, yenilikçi ürünlerle pazardaki konumunu güçlendirmeyi ve markanın uluslararası arenadaki etkisini artırmayı hedefliyor.

Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetiminden yapılan açıklamada, "Bu değişikliklerin stratejik hedeflerimize ulaşmamızı destekleyeceğine ve daha güçlü bir organizasyon yapısına sahip olacağımıza inanıyoruz. Bu çerçevede, Levent Kömür’ün CEO olarak aramıza katıldığını duyurmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin vizyonu doğrultusunda paydaşlarımızla birlikte çalışmaya ve başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz.” dendi.