DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da düzenlenen törene Sendika Genel Başkanı, Genel Başkan Vekilleri, Şube Başkanı, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl ve İşyeri Temsilcileri katıldı. Bölgedeki teknik personeller arasında heyecan ve memnuniyetle karşılanan açılışta, yeni şubenin sahadaki hak mücadelesine büyük güç katacağı vurgulandı.

​Açılışta yapılan ortak açıklamada, bu adımın sıradan bir teşkilatlanma hamlesi olmadığına dikkat çekilerek; 'Meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerini yerinde ve daha güçlü savunacak, sorunlarına daha hızlı çözüm üretecek ve sendikal mücadelemizi sahada daha etkin hâle getirecek yeni bir dönemin başlangıcıdır' ifadelerine yer verildi.

​'Yerinde ve Çözüm Odaklı Sendikacılık'

​Açılışta konuşan Şube Başkanı İbrahim Baduk, emeği geçen yönetici ve üyelere teşekkür ederek, kamu teknik çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarına karşı büyük bir sorumlulukla hareket edeceklerini belirtti.

​Güneydoğu Anadolu 1 No'lu Şubesi'nin öne çıkan temel hedefleri ise şöyle sıralandı:



​Yerinde Mücadele: Kamu kurumlarındaki teknik personelin sorunları sahada tespit edilip hızlı çözümler üretilecek.

​Güçlü Teşkilat: Bölgedeki üye sayısını artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülecek.

​Tam Destek: Üyelere hukuki destek, mesleki gelişim ve eğitim imkânları sunulacak.

​Etkin Diyalog: Kurum amirleriyle sürekli iletişim kurularak çalışanların beklentileri iletilecek.

​Kapsayıcı Yaklaşım: Sendika ayrımı gözetmeksizin tüm teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının sorunları dinlenecek.

​Özlük Hakları: Mühendis, mimar, şehir plancısı ve teknik çalışanların mali ve mesleki haklarını geliştirmek adına kararlı bir duruş sergilenecek.