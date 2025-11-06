BURSA (İGFA) - Uludağ Enerji, her yıl Kasım ayında düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Güney Marmara'da 5 milyondan fazla nüfusa elektrik hizmeti sunan Uludağ Enerji, sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, bu kapsamda, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Bursa'nın en işlek noktalarından biri olan Fomara Meydanı'nda kurulan 'Turuncu Çadır' etkinliğinde LÖSEV ile güçlerini birleştirdi.

Etkinlik kapsamında gün boyunca çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bir hafta boyunca devam edecek programda ziyaretçiler, LÖSEV'in yürüttüğü faaliyetleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

Uludağ Enerji ve LÖSEV gönüllüleri de etkinlik boyunca LÖSEV'in farkındalık çalışmalarına destek vererek çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturmayı hedefliyor.

Uludağ Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde toplumun her kesimine dokunan projeleri desteklemeye ve sosyal sorumluluk alanında fark yaratan iş birliklerine imza atmaya devam ediyor.