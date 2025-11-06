Konya'da Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların doğa sevgisini pekiştirmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla öğrencileri anlamlı bir etkinlikte buluşturdu.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Orman ve Su Farkındalığı Etkinliği', Adalet Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da katıldı.

Etkinlikte, Karatay'daki 20 ilkokuldan öğrenciler oryantiring etkinliğine katıldı, parkta kurulan atölye çadırlarında ise Yaprak Baskı, Orman Hatıra Defteri, Orman Masalı ve Tohum Dikim çalışmaları yapıldı. Öğrenciler, hem orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliği hem de su kaynaklarının korunması konularında uygulamalı eğitim aldı.

Başkan Hasan Kılca, çocuklarla yakından ilgilenerek hazırladıkları çalışmaları inceledi ve öğretmenlerle sohbet etti. Kılca, 'Adalet Parkı'nda düzenlenen bu etkinlik, çevre duyarlılığı yüksek bir neslin yetişmesine katkı sunuyor. Geleceğe sağlıklı bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğudur. İlçemizde parklar, spor alanları ve oyun alanları kazandırarak yeşil dokuyu güçlendirmeye devam ediyoruz' dedi.

Başkan Kılca ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Türkiye Yüzyılı'na Nefes' seferberliğine değinerek, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde dikilen 13,8 milyon fidan rekorunun bu yılın hedefi olduğunu belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise, 'Çevre bilinci eğitim süreçlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu tür etkinlikler çocuklarımızın doğaya duyarlılığını geliştirmede büyük önem taşıyor. Karatay Belediyemize teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.