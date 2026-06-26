Uludağ Enerji'nin 2018'den beri sürdürdüğü 'Enerjini Geleceğe Taşı' projesiyle Güney Marmara'da 548 okulda 70 bin 185 öğrenciye ulaşıldı. VR teknolojisiyle desteklenen eğitimlerle çocuklara ve ailelerine enerji tasarrufu bilinci kazandırılıyor.

BURSA (İGFA) - Uludağ Enerji' nin enerji verimliliği ve tasarruf bilincini çocuk yaşta kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Enerjini Geleceğe Taşı' projesi büyümeye devam ediyor. 2018 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında Güney Marmara Bölgesi'nde yer alan 548 okulda toplam 70 bin 185 öğrenciye ulaşıldı. Yenilikçi eğitim yöntemleriyle enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturan proje, öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de bilinçlenmesine katkı sağlıyor.

ENERJİ BİLİNCİ SANAL GERÇEKLİKLE GELECEĞE TAŞINIYOR

Uludağ Enerji'nin toplumsal fayda vizyonuyla hayata geçirdiği 'Enerjini Geleceğe Taşı' projesi, enerji kaynaklarının verimli kullanımı konusunda geleceğin yetişkinlerini bilinçlendirmeyi sürdürüyor. Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle belirlenen okullarda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle desteklenen interaktif bir deneyim yaşıyor.

Proje kapsamında öğrenciler, enerji kaynaklarının bilinçli kullanıldığı ve kullanılmadığı iki farklı gelecek senaryosunu deneyimleme fırsatı buluyor. Yüz yıl sonrasını konu alan bu interaktif eğitim sayesinde çocuklar, enerji tasarrufu ve verimliliğinin günlük yaşam üzerindeki etkilerini eğlenceli ve akılda kalıcı bir şekilde öğreniyor. Enerjinin doğru kullanımına ilişkin farkındalığın erken yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çeken proje, öğrencilerin edindikleri bilgileri aileleriyle paylaşarak toplumsal ölçekte davranış değişikliği oluşturmayı hedefliyor.

'ENERJİ BİLİNCİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI ÖNEMSİYORUZ'

Uludağ Enerji Grubu CEO'su Sinan Öktem, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

'Enerjini Geleceğe Taşı projesiyle yalnızca çocuklarımıza enerji tasarrufu ve verimliliğini anlatmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal farkındalık oluşturuyoruz. 2018 yılından bu yana 548 okulda 70 bin 185 öğrenciye ulaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın enerji kaynaklarının değerini erken yaşlarda öğrenmesi, hem bireysel hem de toplumsal ölçekte önemli kazanımlar sağlıyor. Teknolojiyi eğitimle buluşturan bu projemizle öğrencilerimizin enerjinin geleceğine ilişkin bilinç geliştirmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz.'