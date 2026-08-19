Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak, dijital becerilerini geliştirmek ve geleceğin mesleklerine hazırlanmalarına katkı sunmak amacıyla Dijital Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturarak dijital alandaki gelişimlerine katkı sunmaya devam ederken bugüne kadar 13 eğitim ve programın gerçekleştirildiği merkezde, 130 gence toplam 300 saat eğitim verildi.

DİGEM'de bugüne kadar Temel Bilgisayar, Komut Mühendisliği, Yazılım, Yapay Zekâ ve Dijital Tasarım olmak üzere 5 farklı konu başlığında 13 eğitim ve program gerçekleştirildi.

Toplam 300 saatlik eğitimden 130 genç yararlanırken, gençler aldıkları eğitimlerle dijital yetkinliklerini geliştirme ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni beceriler kazanma fırsatı buldu.

Eğitimlerle edinilen bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine de imkân sağlayan DİGEM'de temel yazılım, dijital okuryazarlık ve dijital tasarım gibi alanlarda çevrim içi ve yüz yüze çalışmalar gerçekleştiriliyor.

DİGEM, gençlere yalnızca eğitim verilen bir merkez olmanın ötesinde fikirlerini geliştirebilecekleri ve projeye dönüştürebilecekleri bir çalışma ortamı da sunuyor.

Açık ofis, teknik ekipman desteği, girişimcilik eğitimleri, demo günleri ve yatırımcı sunumları gibi imkânlardan yararlanan gençlerin yenilikçi fikirlerini geliştirmeleri ve girişimcilik yolunda ilerlemeleri destekleniyor.

Üretim ve proje çalışmalarının yanı sıra gençlerin kariyer gelişimine de katkı sağlayan DİGEM'de mentorluk ve kariyer danışmanlığı hizmetleri de sunuluyor.