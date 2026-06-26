Bursa'da karne heyecanı yaşayan öğrencilerle bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocuklara karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, uzun ve yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından karne heyecanı yaşayarak yaz tatiline başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Osmangazi'de de öğrencilerin karne sevinci renkli görüntülere sahne olurken, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın çocukları bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Cavit Çağlar İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Erkan Aydın, öğrencilerle yakından ilgilenerek, tatil planlarını dinledi. Bunun yanı sıra eğitimlerinin ilk yılını tamamlayan öğrencilere karnelerini veren Başkan Aydın, satranç takımı hediye ederek, hatıra fotoğrafı taleplerini geri çevirmedi. Ziyaret boyunca neşeli anlar yaşanırken, okul bahçesinde renkli görüntüler oluştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, daha sonra eğitimde fırsat eşitliğini ve çocukların çağdaş koşullarda yetişmesini önceleyen yatırımlar arasında yer alan Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan ile birlikte çocukların neşeli karşılamalarıyla sınıfları gezen Başkan Aydın, öğrencilerin yıl boyunca öğrenmiş oldukları bilgilerle yapmış olduğu gösteriyi beğeniyle izledi.

'TÜM ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL, SAĞLIKLI VE KEYİFLİ BİR YAZ TATİLİ DİLİYORUZ'

67 kreş öğrencisine 'Çocuk Gelişim Belgesi' veren Başkan Aydın, çocukları tek tek tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Etkinlikle konuşan Başkan Erkan Aydın, 'Bu anlamlı günde çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizle bir araya gelerek kısa bir sohbet etme ve görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladık. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek, velilerimizin sunduğumuz hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletmeleri bizleri de son derece mutlu etti ve motivasyonumuzu artırdı. Yürüttüğümüz tüm bu hizmetler, hem kıymetli vatandaşlarımız hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız içindir. Tüm çocuklarımıza güzel, sağlıklı ve keyifli bir yaz tatili diliyoruz. Bol bol eğlensinler, dinlensinler; ancak kendilerini geliştirmeyi de ihmal etmesinler. Bütün çocuklarımızın karne gününü kutluyor, hepsine iyi tatiller diliyorum. Aynı zamanda özveriyle emek veren öğretmenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum.' dedi.

Etkinlikte Başkan Aydın ile sohbet eden bir veli ise verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocuklarını güvenle emanet ettiklerini ve emeği geçenlere yürekten teşekkürlerini iletti.

Çocukların enerjisi ve mutluluğu ziyaret boyunca sıcak ve samimi görüntülerin oluşmasını sağlarken, sergiledikleri performanslar ailelerinden ve öğretmenlerinden büyük alkış aldı.