Dokuz Eylül Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarında yüksek doluluk oranlarıyla dikkat çekti. DEÜ'nün lisans programlarında doluluk oranı yüzde 95,59'a, ön lisans programlarında ise yüzde 99,69'a ulaştı. Bu yıl 4 bin 648'i lisans, 2 bin 222'si ön lisans olmak üzere toplam 6 bin 870 öğrenci DEÜ ailesine katılmaya hak kazandı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin köklü araştırma üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarında da öğrencilerin yoğun ilgisini gördü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sonuçlara göre, DEÜ'ye bu yıl toplam 6 bin 870 öğrenci yerleşti.

Yerleşen öğrencilerin 4 bin 648'ini lisans, 2 bin 222'sini ise ön lisans programlarına yerleşen öğrenciler oluşturdu. Bu sonuçlarla birlikte DEÜ'nün lisans programlarında doluluk oranı yüzde 95,59, ön lisans programlarında ise yüzde 99,69 olarak gerçekleşti.

YENİ PROGRAMLARDA YÜZDE 100 DOLULUK

DEÜ'nün 2026 yılında eğitim programlarına dahil ettiği, ilk öğrencilerini kabul ettiği ve yeniden öğrenci alımına başladığı programlar da öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Bu kapsamda;

Tıp (İngilizce),Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce),Turizm İşletmeciliği (İngilizce),Tarım Makineleri ve Teknolojileri,Laboratuvar Hayvanları

programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

REKTÖR YILMAZ'DAN 'HOŞ GELDİNİZ' MESAJI

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrencilere 'Hoş geldiniz' mesajı verdi.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yaptığı açıklamada öğrencileri kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

'2026-YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte büyük ailemize katılan değerli öğrencilerimizi kutluyor, aramıza hoş geldiniz diyorum. Üniversitemizin hem köklü programları hem de eğitim yelpazesine yeni eklenen programlarıyla güçlü tercih edilirlik geleneği bu sene de devam etti. Bilimin, sanatın, eğitimin, sporun ve hayatın merkezinde sizlerle birlikte öğrenecek, düşünecek ve üretecek; gelecek, bilim ve insanlık adına yeni değerler ortaya koyacak olmanın heyecanını duyuyoruz. Üniversite yıllarınızın bilgi ve birikiminizi geliştirdiğiniz, hayatınıza değer katacak nitelikli deneyimler edindiğiniz ve güzel anılar biriktirdiğiniz bir dönem olmasını diliyorum.'