Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karapürçek'in sosyal yaşamına değer katacak iki ayrı projenin son durumuna ilişkin konuştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karapürçek'te hayata geçirdiği Sosyal Gelişim Merkezi ve Mesire Alanı projelerinde önemli aşama kaydedildi. Projelerin son durumuna ilişkin Başkan Yusuf Alemdar, Karapürçek SGM'nin yeni eğitim sezonunda kapılarını açacağını söylerken, Mesire Alanı'nda ise çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Alemdar, 'Sosyal Gelişim Merkezimizde artık son hazırlıklarımızı yapıyoruz ve çocuklarımızın eğitimine, gençlerimizin gelişimine, ailelerimizin ise sosyal yaşamına katkı sunacak projemizi yeni sezonda açıyoruz. Ayrıca 80 dönüm üzerinde devam eden Karapürçek Mesire Alanı projemizle stresten ve şehrin kalabalığından uzak bir yaşam alanını bölgemize en kısa sürede kazandıracağız' dedi.

SGM'DE İNŞAAT BİTTİ, YENİ SEZONA HAZIR

Alemdar, binlerce ailenin beklediği Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) inşa sürecinin tamamlandığını belirterek yeni eğitim-öğretim sezonunda hizmete alınacağını açıkladı.

MESİRE ALANI SÜRATLE İLERLİYOR

Öte yandan bölgede binlerce kişinin yeni buluşma noktası olacak Karapürçek Mesire Alanı projesinde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Alemdar, çok yakında ailelerin ve çocukların keyifle vakit geçireceği yemyeşil bir buluşma noktasının kapılarını açacaklarını kaydetti.

'BİLİMİN VE SANATIN KAPILARINI ARALAYACAK:'

Alemdar şunları söyledi: 'Şehrimizin her ilçesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Karapürçek'te de çocuklarımızın eğitimine, gençlerimizin gelişimine ve ailelerimizin sosyal yaşamına katkı sağlayacak önemli projeleri süratle tamamlama gayretindeyiz. SGM'de son hazırlıklarımızı yaptık ve eğitim sezonu öncesinde hizmete sunacağız. Atölyeleri, özel sınıfları, kreşi, kafeteryası ve çevresindeki sosyal donatı alanlarıyla bölgemizin gözbebeği olacak bir proje. Çocukların gelişimine, gelecek vizyonunu belirlemesine büyük katkı sunacak. Eğitimin, bilimin ve sanatın kapılarını aralayan yeni noktası SGM olacak' dedi.

'STRESTEN VE KALABALIKTAN UZAK:'

'Karapürçek Mesire Alanımızda da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çocuklarımızın güvenle oynayacağı, gençlerimizin vakit geçireceği, ailelerimizin doğayla iç içe güzel zaman geçireceği bir yaşam alanını ilçemize kazandırıyoruz. Yemyeşil bir alternatifle binlerce insanımız artık uzaklara gitmeyecek, yanıbaşındaki bu buluşma noktasını tercih edecek. Stresten ve şehrin kalabalığından uzak bir yaşam alanını bölgemize en kısa sürede kazandırmak istiyoruz. Her iki projemizin de Karapürçek'imize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

SGM'NİN İÇİNDE NELER VAR?

1.300 metrekarelik alanda hayata geçirilen SGM'de 120 kişilik seminer salonu, 5 farklı eğitim sınıfı, atölyeler, kreş, kafeterya ve sosyal alanlar bulunuyor.

Çocuklara, gençlere ve her yaştan insana eğitim, gelişim, kültür ve sosyal faaliyetler için imkân sunacak.

KARAPÜRÇEK MESİRE ALANI

Karapürçek'te 80 dönümlük mesire alanı ise çocuk oyun alanları, zipline, kır kahvesi, yürüyüş parkuru, piknik alanları, kameriye ve dinlenme alanlarıyla şehir kalabalığından uzak buluşmaların yeni adresi olacak.