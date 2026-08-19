Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda yeni döneme yönelik hazırlık ve planlama çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılının planlı, güvenli ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik iş ve işlemler kapsamlı şekilde ele alındı. Okulların fiziki hazırlıkları, eğitim ortamlarının güvenliği, öğrenci ve öğretmen işlemleri, okul ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ile yeni dönemde uygulanacak eğitim faaliyetlerine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında beceri ve okuryazarlık odaklı çalışmaların geliştirilmesi, model eğitimlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve öğrencilerin gelişimlerinin çok yönlü desteklenmesine yönelik planlamalar görüşüldü. Bununla birlikte 'Aile Okulu' ve 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projeleri başta olmak üzere okul-aile iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların yeni eğitim öğretim yılında etkin şekilde sürdürülmesi üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca okullarda şiddetin önlenmesi ve okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler, öğrenci kayıt ve yerleştirme süreçleri, norm kadro ve öğretmen görevlendirmeleri, taşımalı eğitim ile mesleki ve teknik eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konuları değerlendirildi.

Yenilenen EBA, MEBİ ve DİLİM platformlarının etkin kullanımı, Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Yaşam Becerileri Projeleri ile diğer Bakanlık projelerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı. Mesleki ve teknik eğitim uygulayan okullarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin artırılması, öğrencilerin kendi alanlarında eğitim almalarının sağlanması ve saha çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi konuları da ele alındı.

İlçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluk alanındaki iş ve işlemlerin yeni eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekilirken, 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm eğitim paydaşları için başarılı ve verimli bir şekilde başlaması amacıyla çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürüleceği belirtildi.