YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde üniversitelerin iklim eylemine yönelik çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim kurumları, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'ne hazırlanıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin bilimsel birikimini iklim eylemine taşımak amacıyla başlatılan çağrının akademik dünyada yoğun ilgi gördüğünü açıkladı.

Özvar'ın paylaşımına göre, ulusal ve uluslararası ölçekte 2 bin 767 farklı katılımcı, COP31 sürecine katkı sunmak amacıyla toplam 3 bin 373 başvuruda bulundu. Başvurular; araştırma, teknoloji ve inovasyonun yanı sıra uluslararası akademik iş birlikleri, üniversite-sanayi ortaklıkları, etkinlik, çalıştay ve farkındalık çalışmalarını kapsıyor. Üniversitelerin iklim kriziyle mücadele ve yeşil dönüşüm sürecinde aktif rol üstlendiğini vurgulayan YÖK Başkanı Erol Özvar, katkı sunan tüm üniversite ve akademisyenlere teşekkür etti.