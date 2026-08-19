Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda ilk yüzde 5'lik dilimden mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı, geçen yıla göre yüzde 12,58 artarak 555'e yükseldi. 500 tam puan alan bir öğrenci de tercihini mesleki ve teknik eğitimden yana kullandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan 2026 yılı LGS ilk yerleştirme sonuçları, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ilginin hem toplam yerleşme sayılarında hem de yüksek başarı dilimlerinde arttığını ortaya koydu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine merkezi sınavla ve yerel yerleştirmeyle yerleşen öğrenci sayılarında istikrarlı artış, bu yıl da devam etti. Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen toplam öğrenci sayısı 2025'e göre yüzde 3,62 arttı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin toplam yerleşmeler içerisindeki payı yüzde 39,89'a yükseldi.

Yerel yerleştirmede mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin oranı, 2025'e göre yüzde 3,57 artışla yüzde 44,50 olarak gerçekleşti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre merkezi sınavla yapılan yerleştirmelerde benzer bir artış kaydedildi. 2025 yılında 38 bin 737 öğrencinin merkezî sınavla yerleştiği mesleki ve teknik Anadolu liselerine 2026 yılında yerleşen öğrenci sayısı 40 bin 303 oldu. Mesleki ve teknik eğitimi tercih edenlerin merkezî sınavla yerleşen öğrenciler içerisindeki payı yüzde 21,16'ya çıktı

500 TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİNİN TERCİHİ, MESLEKİ EĞİTİM OLDU

2026 yılı yerleştirme sonuçları, ilk tercihini mesleki ve teknik Anadolu liselerinden yana kullanan öğrenci sayılarındaki istikrarlı artışı ortaya koyarken ilk yüzde 1 ve yüzde 5'lik dilimden tercih yapan öğrencilerin eğitim görmek istedikleri mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısının arttığı görüldü. İlk yüzde 5'lik başarı diliminden mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı, geçen yıla göre 493'ten 555'e yükselerek yüzde 12,58 oranında arttı. 500 tam puan alan bir öğrenci, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 'Havacılık ve Uzay Teknolojisi' alanına yerleşti.

2026 yılı LGS yerleştirme sonuçları, mesleki ve teknik eğitimin sınav başarısı yüksek öğrenciler açısından da güçlü bir seçenek hâline geldiğini gösterdi.