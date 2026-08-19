Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda uygulanacak usul ve esaslar belirlendi. Yeni eğitim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu genelge yayımlandı.

2023 yılından bu yana her eğitim öğretim yılı öncesinde yayımlanan genelgelerin devamı niteliğindeki düzenlemeyle, yeni eğitim yılındaki uygulamaların çerçevesi belirlendi.

Genelgeyle, Bakanlığa bağlı resmî ve özel okullar ile diğer eğitim kurumlarında faaliyetlerin Bakanlık politikaları doğrultusunda yürütülmesi, eğitim ortamlarının güvenli, etkin ve verimli şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Ayrıca öğretmenler, eğitim yöneticileri, kurum çalışanları, öğrenciler ve velilerin yeni eğitim yılına ortak duygu ve beklentilerle hazırlanması, ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanıyor.

OKULLARDA CEP TELEFONU KULLANILMAMASI UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Öğrencilerin dijital imkânlardan doğru bir şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere yönelik farkındalıkları artırılacak. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek, öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Ödev verme ya da bilgilendirmelerde Bakanlığın belirlediği dijital platformlar/uygulamalar haricindeki araçların kullanımından kaçınılarak bu hususta öğrencilere ve velilere gerekli yönlendirmeler yapılacak.

KUTLAMALARDA PEDAGOJİK VE ETİK İLKELER GÖZETİLECEK

Okullarda gerçekleştirilecek tören, kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulan Eser İnceleme ve Seçme Kurulu onayıyla belirlenecek. Sosyal medya paylaşımlarında pedagojik ve etik ilkelere riayet edilecek. Mezuniyet etkinlikleri toplumsal değerler ve öğrenci kimliğiyle uyumlu olacak ve velilere ilave mali yük getirmeyecek şekilde planlanarak yürütülecek. Bakanlığın 'Mezuniyet Günü Etkinlikleri' konulu Genelgesi ile belirtilen hususlara aykırı uygulamalara izin verilmeyecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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