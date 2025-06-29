AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’ın başkanlığını yaptığı Türkiye – Kuzey Makedonya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleri, Kuzey Makedonya’da çeşitli temaslarda bulundu.BURSA (İGFA) - TBMM Dostluk Grubu Başkanı Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Başkan Vekili Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Konya Milletvekili Ali Yüksel ve İstanbul Milletvekili Büşra Paker’den oluşan heyet ilk olarak Kuzey Makedonya - Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve yönetimiyle biraraya geldi.

Daha sonra Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Musa Caferi’yi ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı Sn. İzzet Mexhiti’yi de ziyaret eden TBMM üyeleri, Kuzey Makedonya temasları kapsamında, Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ve Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç ile de bir araya geldiler.

Programın son bölümünde ise Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ve Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy’u da ziyaret eden heyet, ayrıca Kuzey Makedonya’nın Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretleri sırasında dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki tarihi, kültürel ve dini bağların gücünü bir kez daha hissettiklerini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, gerçekleştirdikleri temasların iki ülke arasındaki bağların, ekonomik işbirlikleri alanında karşılıklı yatırımlarla daha da güçlendirilmesi açısından çok verimli geçtiğini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin her dönemde yalnızca ülkemizin değil tüm kardeş coğrafyaların güçlü geleceğinin yanında olduğunu sözlerine ekleyen Milletvekili Ahmet Kılıç, “Ülkemize ve liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a karşı gösterilen sevgi bu çabalarımızı taçlandırıyor. Ortak tarihimizden ve değerlerimizden aldığımız güçle ortak güçlü yarınlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.