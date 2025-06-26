Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini, F-35 projesine dönüş niyetini, Gazze ve Rusya-Ukrayna’da barış çabalarını, Suriye’deki hassasiyetleri ve ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Erdoğan, ikili ilişkilerden NATO ortaklığına, bölgesel ve küresel meselelere kadar birçok konunun ele alındığını ifade etti.

TRUMP İLE BÖLGESEL BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede bölgesel meselelere yönelik çözüm odaklı yaklaşımlarını aktardığını ve bu konuda destek beklediklerini söyledi. Trump’ın Türkiye’nin önerilerine olumlu yaklaştığını vurgulayan Erdoğan, özellikle İsrail-İran ateşkesi konusunda Trump’ın gösterdiği gayretlere atıfta bulunarak, aynı çabanın Gazze ve Rusya-Ukrayna çatışmalarının sonlandırılması için de gösterilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, “Rusya-Ukrayna savaşı bitmeli. Bölge artık bunları kaldıramaz. Adil ve kalıcı bir barış inşa edilmelidir” dedi.

F-35 VE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Türkiye’nin F-35 programına dönüş niyetiyle ilgili konuşan Erdoğan, “Biz F-35’lerden vazgeçmiş değiliz. Projeye dönüş ile ilgili niyetimizi muhataplarımızla görüşüyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, hava savunma sistemine yönelik çalışmalara değinen Erdoğan, “Ülkemizi bir noktaya kadar getirdik, ancak bununla yetinmiyoruz. Füze kabiliyetlerimizi artırmamız lazım” diyerek savunma alanındaki hedefleri vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE DOĞAL GAZ

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının büyük bir kriz yaratabileceğini ifade eden Erdoğan, İran’ın böyle bir adım atmayacağına inandığını söyledi. Türkiye’nin İran’dan doğal gaz akışında herhangi bir sorun yaşamadığını da ekleyen Erdoğan, “Doğal gazımızı kesme gibi bir durumun olacağına asla ihtimal vermiyoruz” dedi.

Gazze’deki duruma dikkat çeken Erdoğan, “Dikkatlerin başka alanlara çekildiği dönemlerde dahi Gazze’nin unutulmasına biz müsaade etmedik, etmeyeceğiz” diyerek Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Gazze konusunda İsrail ile görüşeceğini belirttiğini aktaran Erdoğan, “Bu adımı atarsan buna müteşekkir oluruz” dediğini ifade etti. Suriye konusunda ise özellikle Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) dair hassasiyetlerin ABD’ye her düzeyde net bir şekilde iletildiğini söyledi.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ VE DEM GÖRÜŞMESİ

‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle ilgili olarak Erdoğan, TBMM’de büyük bir anlayış birliği oluştuğunu ve sürecin desteklendiğini belirtti. Konunun günlük siyasetin yıpratıcı polemiklerinden uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki hafta DEM heyetiyle bir görüşme gerçekleştireceğini ve ‘Terörsüz Türkiye’ konusunu ele alacaklarını duyurdu. Erdoğan, “Türkiye artık iç cephesini daha sağlam hale getirme yolunda önemli mesafe almıştır. Ancak süreç tamamlanmamıştır, provokasyonlara karşı dikkatli olunması şarttır” dedi.

FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK

FETÖ ile mücadelede kararlılığın devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, son operasyonlarda örgütün çeşitli yapılara sızma girişimlerinin devam ettiğini gözlemlediklerini söyledi. Erdoğan, “Bu konuda hiç rehavete kapılmadık, kapılmayacağız” diyerek mücadeledeki kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.