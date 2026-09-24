Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - UlaşımPark'ın 'Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Enerji Verimliliği ve Karbon Yönetimi Projesi', dünya genelinde 700'ün üzerinde projenin başvurduğu International Green Apple Environment Awards 2026 kapsamında ödüle layık görüldü.

UlaşımPark'a uluslararası ödül kazandıran projenin temelinde; enerji verimliliği, şeffaf karbon yönetimi ve akıllı ulaşım teknolojilerini yeşil bir gelecekle buluşturan bütüncül bir vizyon yer alıyor. Enerji verimliliğini ISO 50001 standardı doğrultusunda sistematik olarak yöneten UlaşımPark, karbon yönetimi çalışmalarını ise ISO 14064-1 kapsamında uluslararası standartlarda tescilledi. Teknoloji ve akıllı ulaşım sistemlerini çevreci uygulamalarla bir araya getiren proje, sürdürülebilir ulaşım alanında ortaya koyduğu yaklaşım sayesinde uluslararası değerlendirmede öne çıktı.

DOĞAYA SAYGILI ŞEHİRLER İÇİN ÖNCÜ ÇALIŞMALAR

UlaşımPark, yalnızca toplu taşıma hizmetlerinde değil, doğaya saygılı geleceğin şehirlerinin oluşturulmasında da öncü olmayı sürdürüyor. Enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, karbon salımının etkin şekilde yönetilmesi ve teknolojik imkânların sürdürülebilir ulaşım hedefleriyle birleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, kazanılan uluslararası ödülle taçlandı. Elde edilen bu önemli başarının şimdi tüm dünyaya duyurulması hedefleniyor.

UlaşımPark, uluslararası alanda elde ettiği başarının gururunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Toplu ulaşımın geleceğine yön veren çalışmaların bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren UlaşımPark'ın paylaşımı takipçilerden de büyük beğeni topladı.

ÖDÜL 23 KASIM'DA LONDRA'DA TAKDİM EDİLECEK

UlaşımPark'ın kazandığı ödül, 23 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan House of Lords, Palace of Westminster'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.