Denizkurdu-I Tatbikatı, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 14 bin personelin katılımıyla devam ediyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri Aksaz açıklarındaki TCG Anadolu'dan takip ediliyor.

İZMİR (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-I Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiilî olarak gerçekleştirilen tatbikata 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçları ve yaklaşık 14 bin personel katılıyor.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu üzerinden takip ediliyor.

Denizkurdu-I Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri devam ediyor.



Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçları ile 14 bin personelin katılımıyla fiilî olarak icra edilen tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk: pic.twitter.com/ZYckXBXV3R İZKİTAP'ta edebiyat ve kitaplarla dolu buluşmalar sürüyor İçeriği Görüntüle September 24, 2026

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Tatbikatı takip eden isimler arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız yer alıyor.

Bunun yanı sıra BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile basın mensupları da tatbikatı TCG Anadolu'dan izliyor.

Tatbikat kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı unsurlarıyla gerçekleştirilen faaliyetler, üç denizde eş zamanlı olarak icra ediliyor.