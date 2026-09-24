Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca'daki hizmet kapasitesini ve performansını artırmak için ilçeye yeni bir hizmet binası kazandırıyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Kaynarca'ya iki katlı ve toplam 865 metrekare büyüklüğünde yeni hizmet binası inşa edecek. İhale süreci tamamlanan projede, şartları sağlayan yüklenici firma yer tesliminin yapılmasının hemen ardından inşa sürecine başlayacak.

Yeni inşa edilecek hizmet binasında başta abonelik ve fatura işlemleri olmak üzere SASKİ ile ilgili ihtiyaçlara yönelik başvuru hizmetleri, vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracak bir düzen içerisinde sunulacak.

TEKNİK EKİPLER İÇİN DE ÇALIŞMA ALANI OLACAK

Kurumun sahadaki çalışmalarını yöneten teknik ekipler ile idari birimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek ofis alanları da binada yer alacak.

İlçedeki altyapı çalışmalarının koordinasyonu ve saha ekiplerinin yönetimi aynı merkez üzerinden daha etkin şekilde yürütülebilecek.

YER TESLİMİNİN ARDINDAN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

İhale süreci tamamlanan projede şartları sağlayan şirkete yer tesliminin yapılmasının ardından yapım süreci hızla başlayacak.

İki katlı olarak inşa edilecek 865 metrekarelik yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla SASKİ'nin Kaynarca'daki hizmet noktası modern bir yapıya kavuşacak.

SASKİ HİZMETLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

İnşa süreci boyunca SASKİ noktaları ve altyapı çalışmaları sorunsuz şekilde hizmet vermeye devam edecek.