Bursa'nın Mudanya ilçesinde cadde ve sokaklarda başıboş dolaşan üç at, hem kendi can güvenliklerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Yeni Mahalle'de başıboş dolaşan üç at, çevrede endişeye neden oldu.

Nereden geldikleri bilinmeyen atlar, Dikilitaş Caddesi'nde otobüs güzergahında görülürken, yola çıkmaları nedeniyle sürücüler açısından da tehlike oluşturdu.

Cadde ve sokaklarda kontrolsüz şekilde dolaşan atların sahipsiz ve yardıma muhtaç durumda olduğu gözlendi.

Vatandaşların ve sürücülerin şaşkın bakışları arasında dolaşan atların herhangi bir kazaya neden olmaması için yetkililerin duruma müdahale etmesi bekleniyor.

https://youtu.be/sxTo8Jnzo4s