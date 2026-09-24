Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Yazlık Katlı Kavşak Projesi öncesinde bölgenin ulaşım yükünü azaltmak amacıyla hayata geçirdiği Kuzey Köprüsü'nde önemli gün geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yazlık Katlı Kavşak Projesi sürecinde bölgenin ulaşım yükünü hafifletmek ve Yenikent ile şehir merkezi ulaşımına nefes olmak amacıyla hayata geçirdiği 3 ayaklı, 2 açıklıklı ve 43 metre uzunluğundaki Kuzey Köprüsü'nün temel 25 Eylül Cuma günü 15.00'da atılacak. Başkan Yusuf Alemdar, tüm vatandaşları törene davet etti.

3 AYAKLI, 2 AÇIKLIKLI, 43 METRE KÖPRÜ

3 ayaklı, 2 açıklıklı ve 43 metre uzunluğundaki köprünün temel atma töreni, 25 Eylül Cuma günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

Köprünün devamı niteliğinde olan ve Eski Kipa Kavşağı'na ulaşan 1,6 kilometrelik duble yolun ardından bu köprüyle Yenikent'e ve şehir merkezine ulaşım sağlayan binlerce sürücüye önemli bir alternatif oluşturulacak.

ANA YOLA GİRİŞ VE ÇIKIŞ GÖREVİ

43 metre uzunluğuna sahip olacak köprü, aynı zamanda Yazlık Katlı Kavşağı'nın inşası sırasında oluşacak trafik yükünü de omuzlayarak Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'na giriş ve çıkış görevi görecek.

'TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BEKLİYORUM'

Başkan Alemdar, 'Yazlık Katlı Kavşak Projemizle birlikte şehrimizin bu bölgesindeki ulaşım yükünü azaltacak alternatif güzergâhları da eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. 1,6 kilometrelik duble yolumuzu tamamlayarak hizmete açtık. Şimdi ise Yenikent ve şehir merkezi arasındaki ulaşım ağını güçlendirecek Kuzey Köprüsü'nün temelini atıyoruz. 3 ayaklı, 2 açıklıklı ve 43 metre uzunluğundaki köprümüz bölgedeki ulaşımın alternatif güzergâhlarla daha güçlü şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacak. 25 Eylül Cuma günü gerçekleştireceğimiz temel atma törenimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz' dedi.

Yenikent ve şehir merkezi arasındaki trafiği farklı güzergahlara dağıtacak duble yol ve köprünün en kısa sürede hizmete alınması hedefleniyor.