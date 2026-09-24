Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı; gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen ATA Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı; gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen ATA Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor.

Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi; vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken, tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor.

MERSİN İTFAİYESİ REAKSİYON HIZI BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN 2.'Sİ

Mersin İtfaiyesi'nin sahadaki başarısının arkasında, kurumsal imkânlarla geliştirilen güçlü teknolojik altyapı yatıyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde hayata geçirilen özel yazılım altyapısı, araç içi kamera sistemleri ve personelin kullandığı giyilebilir canlı yayın kameraları (body cam) sayesinde operasyonlar anlık olarak yönetiliyor.

Gelişmiş navigasyon ve uzaktan koordinasyon ağlarıyla olaylara müdahale süresi, merkezde yaklaşık 5 dakikaya kırsalda ise yaklaşık olarak 13 dakikaya kadar indirildi. Bu performansla Mersin İtfaiyesi, reaksiyon hızı bakımından Türkiye'nin en hızlı ikinci itfaiye teşkilatı olarak dikkat çekici bir başarıya imza atıyor.

SAHA GÜCÜNE TAZE KAN; 100 YENİ İTFAİYE ERİ DAHA GELİYOR

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, itfaiye altyapısı ve teşkilatını güçlendirmeye yönelik verdiği destekle modern araç filosunu ve teknik ekipman kapasitesini her geçen gün artıran teşkilat, insan kaynağında da önemli bir gençleşme hamlesi sürdürüyor.

Fiziki yeterliliği ve teknik bilgisi yüksek ekiplerle sahadaki gücünü artıran teşkilata, önümüzdeki günlerde 50 yeni itfaiye eri daha dâhil olacak. Kadroya nefes aldıracak bu adımın ardından, 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilecek 50 kişilik 2. bir alımla birlikte, toplam 100 yeni itfaiyeci saha gücüne katılacak. Bu hamle ile kentin dört bir yanında vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak hedefleniyor.