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İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğü bünyesindeki ikram aracıyla yurttaşlara çay ikram edilirken, belediye ekipleri de rutin kontroller yaparak tezgah düzenini sağlıyor.

Her ayın ilk pazartesi günü Gaziemir'de, ikinci cuma günü Konak'ta, üçüncü cuma günü Buca'da ve dördüncü çarşamba günü Karabağlar'da kurulan pazarlar, 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği İkinci El Pazarı uygulaması, birinci yılını doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı uygulama, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına taşındı. Konak, Gaziemir, Karabağlar ve Buca'da kurulan pazarlar, yurttaşların evlerinde kullanmadıkları eşyaları değerlendirmesine ve ihtiyaç sahiplerinin uygun fiyatlarla alışveriş yapmasına imkan sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'İzmir'de Paylaşımın En Güzel Hali' sloganıyla hayata geçirdiği İkinci El Pazarı uygulaması birinci yılını doldurdu. Konak, Gaziemir, Karabağlar ve Buca'da kurulan pazarlar dayanışmayı büyütürken aile bütçelerine katkı sağlıyor, kullanılmayan eşyaların yeniden değerlendirilmesine olanak tanıyor.

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