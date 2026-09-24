Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Konya Müze Müdürlüğü iş birliğinde 'Uluslararası Anadolu Selçukluları Savunma Yapıları Sempozyumu' başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Müze Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Selçukluları Savunma Yapıları Sempozyumu' başladı. Yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman akademisyenler, araştırmacı ve ilim insanlarının yer aldığı sempozyum, 25 Eylül tarihinde yapılacak genel değerlendirme ile tamamlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda konuşan Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, Uluslararası Anadolu Selçukluları Savunma Yapıları Sempozyumu'nun hem Anadolu'nun hem Konya'nın kültürel mirasının tanıtılması ve yapılan son çalışmaların bilim dünyası ile paylaşılması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Şükran Mahallesi kurtarma kazıları ve bu kazı alanlarıyla bir bütünlük sağlayan Konya dış sur hatları ile Larende Kapısı kurtarma kazısının devam ettiğine değinen Türkan, 'Konya Müzesi'nin yaptığı ve devam eden kurtarma kazıları Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla sürdürülmektedir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay nezdinde tüm çalışanlara teşekkür ederiz. Bu sempozyumda Anadolu'nun kadim medeniyeti Selçukluların savunma sistemlerine yönelik yapılan arkeolojik kazıların bir bütün olarak değerlendirilmesi çok kıymetlidir. Siz kıymetli bilim insanlarının çalışmaları, bildirileri ve Orta Çağ'ın dünyadaki en çağdaş uygarlığı olan Selçuklu tarihine değer katacaktır. Ayrıca sempozyumun gerçekleşmesinde yaptığınız ve yapacağınız katkılarınız için siz kıymetli bilim insanlarına, Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na, bünyesindeki KUDEP'e ve kazıda, müzede çalışan ekip arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'HER KALE, HER KAPI, HER TAŞ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR'

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu dönemi Konya'sını yeniden ihya çalışmasında mütemmim bir kısım olan kalelerin geçmişte fiziki korumaya katkısı olduğunu anımsatarak, 'Bundan sonra da gelecek nesillerimiz için tarih şuurunu, büyüklere saygıyı, ecdadını benimsemeyi, vatanına, şehrine bağlı kalmayı sağlayacak kimlik koruması, aidiyet bilincinin geliştirilmesine çok büyük katkı olacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı her kale, her kapı, her taş bizim için çok önemlidir. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy büyüğümüz, 'enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer' diyor. Bu sempozyumunda bu tür hayırlara vesile olması ve çocuklarımızda birer hafıza çivisi oluşturması, vatan, millet, tarih, ecdat sevgisini desteklemesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum' dedi.

'SEMPOZYUMUN ŞEHRİMİZE, KÜLTÜRÜMÜZE, ÜLKEMİZE FAYDA SAĞLAYACAK YENİ ÇIKTILAR ÜRETMESİNİ DİLİYORUM'

Konya Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, bir medeniyetin büyüklüğünün, kapsamının, inşa etmiş olduğu yapılardan da anlaşılabileceğini belirterek, 'Konya'da geçmişte hem iç kale surları hem de dış kale surları vardı. Onların bugüne kadar getirilememiş olması Konya adına bir şanssızlık, bir hazin durum. Ancak hem bilim insanlarımızın hem Büyükşehir Belediyemizin hem de Valiliğimizin destekleriyle inşallah zaman içerisinde bunları tekrar ihya edeceğiz ve hem Konya'mızın hem ülkemizin değerlerini inşallah önce kendi halkımıza sonra da tüm dünyaya tanıtacağız. Bu sempozyumun şehrimize, kültürümüze, ülkemize fayda sağlayacak yeni çıktılar üretmesini diliyorum' diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Eravşar, açılış bildirisini sundu.

Bildiride Anadolu Selçuklu kalelerinin yalnızca askeri bir yapı olarak değil, yönetim, idari, ticaret, su temini ve hükümdarlık temsili ile birlikte işleyen yerleşme sistemleri olarak ele alan Eravşar, bugüne kadar bu konuyla yapılan çalışmalara da değindi.

Açılış konuşmalarının ardından; Yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman akademisyenler, araştırmacı ve ilim insanları ilgili oturum başlıklarında bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Selçuklu mirası yapıların çeşitli yönleriyle inceleneceği sempozyum, 25 Eylül'de yapılacak genel değerlendirme ve kapanış programıyla sona erecek.