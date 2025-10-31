Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş., LÖSEV Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliği çerçevesinde Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nin lösemi servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ziyarette UlaşımPark'ın maskotu 'Ulaşcan', sevimli hareketleri ile çocuklara moral aşıladı, dilekler balonlarla gökyüzünü renklendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin gökyüzü umut dolu balonlarla renklendi.

LÖSEV Haftası kapsamında UlaşımPark AŞ tarafından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne gerçekleştirilen ziyarette maskot 'Ulaşcan' ve kurum personelleri, çocuklara amigurumi tekniğiyle hazırlanmış el yapımı bebekler hediye etti.

Küçük yüzlerde beliren tebessümler, serviste moral ve mutluluk dolu anlara sahne oldu.

Etkinlikte çocuklar, renkli kâğıtlara dileklerini yazıp balonlara bağladı ve ardından gökyüzüne bıraktı. Göğe doğru yükselen balonlar, çocukların kalplerinden gelen umut ve sevgi mesajlarını taşıdı. Serviste duygu dolu ve bir o kadar da umut verici anlar yaşandı.

Etkinliğe katılan UlaşımPark yetkilileri, çocukların moral ve motivasyonunun tedavi süreçlerinde büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. UlaşımPark, sadece ulaşım hizmetiyle değil, topluma dokunan projeleriyle de umut taşımayı sürdürecek.