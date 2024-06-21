Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksander Litvinenko, Türkiye ziyareti sırasında Baykar Savunma'nın İstanbul merkezinde önemli bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Litvinenko'nun ziyareti, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksander Litvinenko, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar ile bir araya gelerek, savunma sanayii ve güvenlik konularında işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Bu görüşmeler sırasında, Türkiye'nin teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve Baykar'ın öncü rolü üzerine de detaylı bir şekilde konuşuldu.

Ziyaretin en önemli anlarından biri, Litvinenko'nun Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından verilen prestijli "1. Derece Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Nişanı"nı takdim etmesiydi. Bu nişan, Baykar'ın sağladığı katkılar ve Türkiye-Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesindeki rolü için Selçuk Bayraktar'a verilmişti.

Litvinenko'nun Türkiye ziyareti, iki ülke arasındaki savunma sanayii işbirliğinin önemini bir kez daha vurgularken, Baykar'ın teknoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımları ve uluslararası alandaki itibarı üzerinde de olumlu yansımalar yarattı.