Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında Pakistan ile sosyal hizmetler alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı. Göktaş, konferans kapsamında Filistin, Somali ve İİT yetkilileriyle de temaslarda bulundu.

ANKARA (İGFA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Göktaş, ilk olarak Pakistan Federal İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ile sosyal hizmetler alanındaki iş birliği ve tecrübe paylaşımı ele alındı.

Görüşmenin ardından iki bakan, Türkiye ile Pakistan arasında sosyal hizmetler alanındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan mutabakat zaptını imzaladı. Anlaşmayla kadınların güçlendirilmesi, aile dostu politikaların yaygınlaştırılması ve çocukların korunmasına yönelik ortak çalışmaların artırılması hedefleniyor.

İslamabad temasları kapsamında Filistin Kadın İşleri Bakanı Mona Al-Khalili ile de görüşen Göktaş, Filistinli kadınlar ve çocukların yaşadığı insani sorunlar ile Türkiye'nin destek mekanizmaları ve hayata geçirilebilecek ortak projeleri değerlendirdi. Bakan Göktaş, daha sonra Somali Aile ve İnsan Hakları Geliştirme Bakanı Khadija Mohamed Al Makhzoumi ile yaptığı görüşmede ise sosyal hizmetler alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerinin paylaşılması konularını ele aldı.

İİT yetkilileriyle de temaslarını sürdüren Göktaş, İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı'nın yeni İcra Direktörü Sarah Alshoura ile kadınların güçlendirilmesine yönelik uluslararası iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Tariq Bakheet ile yaptığı görüşmede ise teşkilat bünyesinde yürütülen aile ve nüfus odaklı çalışmalar ele alındı. Göktaş, Türkiye'nin öncülüğünde ilan edilen 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında yürütülecek çalışmalara Türkiye'nin aktif katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.