Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin Türkiye'nin uluslararası prestijini güçlendirdiğini söyledi. Erdoğan, zirvenin organizasyonundan kültürel tanıtıma kadar birçok alanda Türkiye'nin başarısını ortaya koyduğunu belirterek, 'Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu tescillenmiştir.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ni değerlendirdi.

Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra çok sayıda bakan, uluslararası kuruluş temsilcisi ve yaklaşık 4 bin 800 davetlinin katıldığını belirten Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu tüm liderlerin davete bizzat iştirak ettiğini söyledi. Zirve kapsamında güvenlikten ulaşıma kadar tüm hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, Etimesgut Askerî Havalimanı'nın yeniden hizmete açıldığını, Ankara'nın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapısını daha da güçlendirdiğini kaydetti.

Ankara'nın başarılı organizasyonla küresel ölçekte görünürlüğünü artırdığını vurgulayan Erdoğan, 'Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescillenmiştir. Bunun olumlu yansımalarını özellikle turizm alanında göreceğimize inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin zirve boyunca uluslararası medya merkezi olarak kullanıldığını belirten Erdoğan, binlerce gazetecinin zirveyi takip ettiğini, organizasyonun dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını söyledi.

Mehter Takımı, Yeniçeri kıtası, Türk Yıldızları gösterisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenlerin uluslararası konuklar tarafından ilgiyle karşılandığını dile getiren Erdoğan, bu unsurların Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirasının tanıtımına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Zirveye yönelik eleştirilere de değinen Erdoğan, millî meselelerin siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini belirterek, 'Türkiye'nin başarısı 86 milyonun ortak başarısıdır.' dedi.

Erdoğan, 'İster kabul edin ister etmeyin; artık reddi miras yapan bir Türkiye yok, medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.' ifadelerini kullanarak Türkiye'nin köklü devlet geleneğinin NATO Zirvesi'nde en güçlü şekilde sergilendiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin devletin ve milletin temsil makamı olduğunu vurgulayan Erdoğan, zirvenin Külliye'nin uluslararası diplomasi açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.