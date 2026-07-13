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Cumhurbaşkanı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan'ın da hazır bulunduğu toplantıda, Tepebaşı Bölgesi'nde yetişen orkidelerin mevcut durumu hakkında bilgi paylaşılırken, korunmalarına yönelik yürütülebilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda katılımcılar tarafından Nilden Bektaş Erhürman'a günün anısına hediye takdim edildi.

Nilden Bektaş Erhürman'ın başkanlık ettiği toplantıya, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Kıbrıs Türk Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı, Çevre Koruma Dairesi'nden Huriye Geceyatmaz, Orman Dairesi'nden Oğuzhan Çankaya, orkideler üzerine çalışmalar yürüten Sami Tamson ile Dağdoğan Yürüyüş Ekibi temsilcileri katıldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Tepebaşı Bölgesi'ndeki orkidelerin korunmasına yönelik çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

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