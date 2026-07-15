Bursa'da Osmangazi Belediyesi, çocukların yaz tatilini kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturan yazlık sinema etkinlikleriyle unutulmaz anlar yaşatırken, çocuklar ve aileleri de aynı mutlulukta bir araya getiriyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini keyifli ve eğlenceli geçirebilmeleri amacıyla düzenlediği 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' kapsamındaki yazlık sinema, ilçenin farklı noktalarında keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda Dobruca Değirmen Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen yazlık sinema etkinliğine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Açık alana kurulan dev ekranda eğlenceli sahneleri, macera dolu hikayesi ve verdiği dostluk ile dayanışma mesajlarıyla beğeni toplayan 'Efsane Takım Bilim Kahramanları' adlı animasyon filmi çocuklarla buluşurken, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Film boyunca zaman zaman kahkahalar yükselirken, çocuklar karakterlerle birlikte heyecanlanarak hikayeye ortak oldu. Çocuklarıyla birlikte açık havada film izlemenin keyfini yaşayan aileler de, Dobruca Değirmen Park Sosyal Tesisleri'nin rahat ve ferah ortamında yaz akşamının tadını çıkardı.

'Efsane Takım Bilim Kahramanları' filmini çok beğendiklerini belirten çocuklar, keyifli bir vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Osmangazi Belediyesi, yaz boyunca farklı mahallelerde düzenlenecek film gösterimleriyle çocukları açık hava sinemasıyla buluşturmaya devam edecek.