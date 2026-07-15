Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Bunun önünü, Allah'ın izniyle, hiçbir karanlık güç kesemeyecektir.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, devlet kurumlarına sızan yapıların oluşturabileceği tehditlere karşı sürekli dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Demokrasinin imkânlarını kullanıp, kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan habis bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak, Allah muhafaza, eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak, şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak, 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz.' ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, 'O yüzden unutmayacağız; dikkatli olacağız, tetikte olacağız, müteyakkız olacağız; örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.' dedi.

????İrade Bizim Zafer Bizim



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, #15Temmuz Anma Töreni'nde konuştu:



'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, on yıllar boyunca anti-demokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür.



Türkiye'nin son: pic.twitter.com/y61zf0skNM — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 15, 2026

'YÖNETİMDE İSTİKRAR SORUNU ÇÖZÜLDÜ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de değinerek, bu sistemle birlikte geçmişte yaşanan yönetim istikrarsızlıklarının sona erdiğini söyledi. Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, on yıllar boyunca anti-demokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür.' değerlendirmesinde bulundu.

'BAŞARILARIN ARKASINDA FETÖ'NÜN TASFİYESİ VAR'

Son 10 yılda savunma sanayi, ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında elde edilen başarıların FETÖ'nün devlet içinden tasfiye edilmesiyle mümkün olduğunu belirten Erdoğan, 'Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayiinden ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında, FETÖ'nün tasfiyesi vardır.' dedi.

Örgütün etkisinin azalmasıyla Türkiye'nin ilerleyişinin hızlanacağını ifade eden Erdoğan, 'Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça, inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir.' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, 'Şundan kimsenin şüphesi olmasın: FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Bunun önünü, Allah'ın izniyle, hiçbir karanlık güç kesemeyecektir.' sözleriyle tamamladı.