Karabağlar Belediyesi ile Selluka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında kadın emeğini, üretimi ve dayanışmayı güçlendirecek işbirliği protokolünü imzalayan Başkan Kınay, 'Karabağlar'ın her yerinde kadının emeği var' dedi.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile Selluka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Temsilcisi Sibel Küçükyumuk tarafından imzalanan protokol kapsamında, kadın üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesi, ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve yerel üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. İş birliğiyle birlikte kooperatifin ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin artırılması, e-ticaret ve kurumsal satış ağının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası hibe programlarından yararlanılarak kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve daha fazla kadının üretime katıldığı sürdürülebilir bir kooperatif modelinin oluşturulması için ortak çalışmalar yürütülecek.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana kadın emeğini görünür kılmayı hedeflediklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yaşamın her alanında varlık gösteren kadınların daha da güçlenmesi için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Kınay, 'Karabağlar'a geldiğimiz ilk günden bu yana bir söz verdik. Bu kentin her mahallesinde, her sokağında kadın emeğini görünür kılacağız, dedik. Çünkü Karabağlar'ın her yerinde kadının emeği, üretimi ve alın teri var. Bu iş birliğiyle kadınlarımızın üretimini daha görünür kılacak, ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştıracak ve dayanışmayı büyütecek önemli bir adım attık' dedi.

Şubat ayında Karabağlar Belediye Meclisi'nde kabul edilen ortaklık kararının bugün imzalanan protokolle hayata geçtiğini vurgulayan Kınay şunları söyledi: ' Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü yer almasını sağlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Evde başlayan üretimi e-ticaret, kurumsal işbirlikleri ve yeni satış kanallarıyla buluşturarak kadın emeğini sadece Karabağlar 'da değil Türkiye'nin dört bir yanında görünür kılmaya devam edeceğiz.'

Selluka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Temsilcisi Sibel Küçükyumuk ise kuruluş sürecinden bu yana Karabağlar Belediyesinin verdiği desteğe değinerek Başkan Helil Kınay'a teşekkür etti. Küçükyumuk, 'Bizlere can suyu oldunuz' ifadesini kullandı. İmza töreninin ardından Selluka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcileri, Karabağlarlı kadınların el emeği ürünü olan 'Selluka' yazılı punch çalışması ile çeşitli el emeği ürününü Başkan Helil Kınay'a günün anısı olarak sundu.