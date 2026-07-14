İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin Güvenliğini ve Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik Stratejik Eylem Yasa Tasarısı'nın Meclis'te oylanacağını açıkladı.

İRAN (İGFA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı ile ilgili Güvenliğini ve Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik Stratejik Eylem Yasa Tasarısı'nın Meclis'e sunulduğunu belirterek, ' 'Dün gece, Amerikan insansız hava araçlarının imha edilmesiyle eş zamanlı olarak, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin Güvenliğini ve Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik Stratejik Eylem Yasa Tasarısı' meclisin açık oturumunda sunuldu. Bu ilk adımdır. Sonraki adımlar düşmanlarımızın uykusunu kaçıracaktır.' dedi.