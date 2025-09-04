BURSA (İGFA) - UİB’in 2025 Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Ağustos ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,91 oranında artarak 2,8 milyar dolar olan UİB’in, yılın 8 aylık ihracat tutarı da yüzde 12,87’lik artışla 27 milyar 616 milyon 928 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Jeopolitik belirsizliklerin artmasına, yakın coğrafyamızda sıcak çatışmaların devam etmesine, pazarlarda talebin yavaş seyretmesine, tarife savaşlarına ve korumacılık önlemlerine rağmen ihracatçılarımız gurur veren çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Sürdürülebilir büyümeyi ancak üretim ve ihracatla sağlanabileceği bilinciyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

OİB'İN İHRACATI AĞUSTOS AYINDA 2 MİLYAR 335 MİLYON DOLAR

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Ağustos ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,02 oranında artarak 2 milyar 335 milyon 366 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın ilk 8 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 15,43’lük artışla 23 milyar 437 milyon 26 bin dolara ulaştı.

UTİB'İN İHRACATI AĞUSTOS AYINDA 94,2 MİLYON DOLAR OLDU

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ağustos ayında 94 milyon 241 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk 8 aylık ihracatı ise 808 milyon 769 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı ihracatı 70 milyon 855 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ocak-Ağustos dönemi ihracatı toplamı ise 597 milyon 989 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Ağustos ayında, 27 milyon 577 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın 8 aylık dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,81’lik artışla 196 milyon 214 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.