İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, mali kayıtlar ve para transferlerinin incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre bilirkişi heyeti; bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin mali kayıtları, banka hesap hareketlerini, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferlerini ile soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeleri inceleyerek ayrıntılı bir rapor hazırlayacak.

Öte yandan yaşanan olaylar ardından sonra Oğuzhan Uğur, 14 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk' ifadelerini kullanmıştı.