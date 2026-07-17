Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın güçlü ulaşım altyapısı ve akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Belsin ile Erkilet başta olmak üzere Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Terminal ve Şehir Hastanesi arasındaki ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirdi. Yaklaşık 2,5 kilometre daha kısa güzergâh sunan bulvar sayesinde seyahat süresi yüzde 30 azalırken, sürücüler daha az sinyalizasyonda bekleyerek önemli ölçüde zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla kentin ulaşım altyapısını güçlendiren yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şehrin önemli ulaşım akslarından biri olarak hayata geçirilen Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Belsin Bölgesi, Erkilet Bölgesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Şehir Terminali ve Kayseri Şehir Hastanesi arasındaki ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırdı.

Kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak, alternatif ulaşım koridorları oluşturmak ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım ağı sunmak amacıyla inşa edilen bulvar, hizmete alınmasıyla birlikte ulaşımda önemli kazanımlar sağladı. Yeni yol bağlantısıyla iki bölge arasındaki mesafe yaklaşık 2,5 kilometre kısalırken, seyahat süresi ise yaklaşık yüzde 30 oranında azaldı. Sürücüler, daha az sinyalizasyon noktasında bekleyerek kesintisiz ve akıcı bir ulaşım imkânına kavuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, yalnızca ulaşımı hızlandıran bir yatırım olmanın ötesinde, Belsin ve Erkilet bölgeleri arasındaki bağlantıyı güçlendiren, üniversite, terminal ve şehir hastanesi gibi önemli merkezlere erişimi kolaylaştıran stratejik bir ulaşım koridoru niteliği taşıyor. Proje sayesinde sürücüler hem zamandan hem de yakıt tüketiminden tasarruf ederken, kent içi trafik yükünün dengeli şekilde dağıtılması da hedefleniyor.

Daha az dur-kalk, daha kısa mesafe ve yüksek zaman tasarrufu ilkeleri doğrultusunda planlanan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın modern şehircilik ve akıllı ulaşım vizyonunun önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güçlü ulaşım altyapısını daha da ileri taşıyacak yatırımlarla şehrin geleceğine değer katmayı sürdürürken, vatandaşların yaşam kalitesini artıran, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı da bu vizyon doğrultusunda Kayseri'nin prestijli ulaşım yatırımları arasında yerini aldı.