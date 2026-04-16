TÜİK verilerine göre, ücretli çalışan sayısı Şubat 2026'da yıllık bazda artarken, en güçlü yükseliş inşaat ve hizmet sektörlerinde görüldü.Veriler, istihdamda sınırlı ancak dengeli bir büyümenin sürdüğünü gözler önüne serdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Ücretli Çalışan İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 15 milyon 501 bin 511 kişiye ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu sayı 15 milyon 297 bin 723 olarak kaydedilmişti.

Alt sektörlere bakıldığında sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,2 azalırken; inşaat sektöründe yüzde 4,5, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,3 artış gerçekleşti.

Aylık veriler de artışa işaret etti. Şubat ayında toplam ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaatta yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 oranında artış kaydedildi.