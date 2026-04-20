Bursa'nın coğrafi işaretli ürünü Bursa Siyahı incirde kaliteyi korumak amacıyla hasat takvimi ve üretim kurallarına uyum zorunlu hale getirildi, denetimler artırıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da kentin simge tarım ürünlerinden Bursa Siyahı incirde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. İncir üretiminde kritik bir aşama olan 'ilekleme' sürecine yönelik denetimler de sıkılaştırıldı.

Özellikle sağlıklı ilek kullanımına dikkat çekilirken, il dışından getirilen ürünlerin belgeli olması şartı getirildi. Yetkililer, belgesiz ilek kullanımına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Bu kapsamda Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 30 mahallede üreticilere yönelik eğitim programları başlattı.

Toplantılarda çiftçilere hem mevzuat hem de doğru üretim teknikleri aktarılırken, uygulamalı eğitimlerle bilgi düzeyinin artırılması hedeflendi.

Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde düzenlenen eğitime katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, ileklemede kullanılan erkek incirlerin büyük bölümünün farklı illerden temin edildiğine dikkat çekti. Bu durumun hastalık ve kalite sorunlarına yol açabileceğini belirten Müdür Acar, özellikle iç çürüklük gibi hastalıkların ciddi ürün kayıplarına neden olduğunu ifade etti. Acar, ihracattan geri dönüşlerin pazar kaybına yol açtığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından riskleri azaltmaya yönelik önlemlerin devreye alındığını ve denetimlerin artırıldığını söyledi.

Üreticilere çağrıda bulunan Müdür Acar, alınan tedbirlerin uzun vadede çiftçinin yararına olduğunu vurgulayarak, yanlış uygulamaların verim ve gelir kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Belgesiz ilek kullanımına izin verilmeyeceğini yineleyen Acar, üreticilerin ürün temininde gerekli belgeleri mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.