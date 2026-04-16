Yetkililer, şüphelilere yönelik adli süreçlerin çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Soruşturma kapsamında ayrıca 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilirken, 93 Telegram grubunun da kapatıldığı açıklandı.

Yapılan incelemelerde, sosyal medya üzerinden suçu ve suçluyu öven, kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek içerikler paylaştığı belirlenen 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve adli işlem başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından güvenlik birimleri harekete geçti.

