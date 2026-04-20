ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ana gündemini Orta Doğu'daki gelişmeler oluşturacak.

Özellikle İran merkezli çatışmaların bölgesel ve küresel etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre toplantıda, geçici ateşkes sürecine rağmen ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle yeniden kapatılan Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ele alınacak. Bu gelişmenin enerji arzı ve küresel ticaret üzerindeki etkileri de Kabine'nin öncelikli başlıkları arasında yer alacak.

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların Türkiye'ye etkisinin en aza indirilmesi için alınabilecek ilave ekonomik tedbirler de masaya yatırılacak. Öte yandan 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında gelinen aşama değerlendirilecek.

Saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Kabine'de ayrıca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan nihai rapor çerçevesinde atılması planlanan yasal adımların da görüşülmesi bekleniyor.