Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçak yolculuklarında yolcu konforunu artırmak ve sağlık risklerini azaltmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.ANKARA (İGFA) - Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla tüm havayolu işletmelerine gönderilen talimat kapsamında, uçuş süresine bakılmaksızın her yolcuya en az 200 mililitre içme suyu ücretsiz olarak temin edilecek.

YOLCU SAĞLIĞI VE MEMNUNİYETİ ÖNCELİKLİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın önemine dikkat çekerek resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.”

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM

Uraloğlu, yolculara ücretsiz içme suyu ikramının uluslararası havacılıkta iyi uygulama örnekleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “Bu adım, hem yolcu memnuniyetini hem de işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır” ifadelerini kullandı.