İsrail tarafından alıkonulan ve Özgürlük Filosu teknelerinde bulunan üç Türk milletvekili, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a geçti. Dışişleri Bakanı Öncü Keçeli, yarın planlanan özel tahliye uçuşuyla sadece Türk vatandaşlarının değil, üçüncü ülke vatandaşlarının da kurtarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İsrail'in Gazze ablukasını delmek amacıyla yola çıkan ve uluslararası kamuoyunda 'Özgürlük Filosu' olarak bilinen teknelere el konulmasının ardından, filoda bulunan üç Türk milletvekili serbest bırakıldı.

Milletvekilleri, Türkiye'ye dönüş yolunda ilk durak olarak Azerbaycan'a geçti.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, vatandaşların güvenli şekilde yurda dönmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti.

Keçeli, paylaşımında, 'Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleşmesi halinde, söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz' ifadelerini kullandı.