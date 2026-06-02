Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TMO'nun 2026 hububat alım fiyatlarının enflasyonun altında kaldığını ve maliyetleri karşılamadığını belirtti. Bayraktar, fiyatların yeniden değerlendirilmesini ve ödemelerin hızlandırılmasını talep etti.

ANKARA (İGFA) - TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2026 yılı hububat müdahale alım fiyatlarını değerlendirdi. Bayraktar, açıklanan fiyat artışlarının üreticilerin artan maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

Bayraktar'a göre, 2025 yılında ton başına 13 bin 500 lira olan kırmızı/beyaz sert ekmeklik buğday ve makarnalık buğday alım fiyatı, 2026'da yüzde 22,2 artışla 16 bin 500 liraya yükseltilmiş, arpa alım fiyatı ise ton başına 11 bin liradan 12 bin 750 liraya çıkarılmıştır. Ancak bu artış oranlarının, 2026 Nisan ayında yüzde 32,37 olarak gerçekleşen enflasyon oranının altında kaldığını belirten Bayraktar, üreticilerin gelir kaybı yaşayacağını ifade etti.

Bayraktar, ayrıca destek ödemelerine de değinerek, tarım ve orman bakanlığının temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında toplam dekara 979,60 lira ödeme yapacağını belirtti. Bayraktar, bu desteğin ortalama verimle ton başına yaklaşık 3 bin 14 lira olarak hesaplandığını kaydetti. Ancak sertifikalı tohum kullanım desteğinin her yıl düzenli alınamadığını ve dolayısıyla toplam destek tutarının tüm üreticiler açısından fiilen elde edilemeyeceğini vurguladı.

TZOB Başkanı, üretimin sürdürülebilirliği, üretici gelir güvencesi ve ülkenin gıda arz güvenliği açısından müdahale alım fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, kilogram başına 3 lira prim desteğinin verilmesi talebini Tarım ve Orman Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı.

Bayraktar, ürün bedellerinin 45 gün içinde ödenmesinin de kabul edilemez olduğunu ifade ederek, 'Çiftçilerimizin mazot, gübre, ilaç, tohum, işçilik ve kredi borçları hasatla birlikte kapıya dayanıyor. Ürün bedelinin en az yüzde 50'si teslimat anında, kalan kısmı ise en geç 15 gün içinde ödenmelidir. Aksi takdirde yüksek enflasyon koşullarında 45 günlük bekleme süresi, açıklanan alım fiyatlarının reel değerini aşındıracak ve üreticilerimiz mağdur olacaktır' dedi. Bayraktar, üreticilerin hem düşük fiyat hem de geç ödeme nedeniyle mağdur edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.