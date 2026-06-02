Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri'ne göre sinema seyirci sayısı yüzde 15 azalarak 27,6 milyona geriledi. Buna karşılık tiyatro salonlarında seyirci sayısı 8,1 milyonu aşarken, opera ve bale izleyici sayısında önemli artış kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri, kültür ve sanat alanındaki güncel tabloyu ortaya koydu.

Verilere göre 2025 yılında Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2 bin 161'e ulaşırken, toplam koltuk kapasitesi 253 bin 364 olarak kaydedildi. Yıl boyunca 417'si ilk kez gösterime giren toplam 771 film sinemaseverlerle buluştu. İlk kez vizyona giren filmlerin 159'u yerli, 258'i ise yabancı yapımlardan oluştu.

Buna rağmen sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak 27 milyon 657 bin 591 kişi oldu. Yerli filmleri izleyen seyirci sayısı yüzde 18,3 düşüşle 15 milyon 96 bin 336'ya gerilerken, yabancı film seyircisi de yüzde 10,7 azalarak 12 milyon 561 bin 255 olarak gerçekleşti.

TİYATROYA İLGİ SÜRÜYOR

2024-2025 sezonunda tiyatro salonu sayısı 1.101'e, toplam koltuk sayısı ise 494 bin 184'e ulaştı. Tiyatro salonlarında sahnelenen eser sayısı geçen sezona göre yüzde 4,8 artış göstererek 10 bin 216'ya çıktı.

Toplam tiyatro seyirci sayısı 8 milyon 183 bin 257 olarak kaydedildi. Çeviri eserleri izleyen seyirci sayısı yüzde 14 artarak 2 milyon 459 bin 735'e yükselirken, telif eser seyircisi yüzde 2,9 azalışla 5 milyon 723 bin 522 oldu. Çocuk oyunlarına ilginin arttığı görüldü. Çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 5,5 artışla 13 bin 156'ya ulaşırken, çocuk seyircisi sayısında da yüzde 5,3 artış yaşandı. Yetişkin oyunlarının gösteri sayısı yüzde 5,7 azalmasına rağmen seyirci sayısı yüzde 0,1 oranında yükseldi.

DEVLET TİYATROLARI 1,9 MİLYON SEYİRCİYE ULAŞTI

Devlet Tiyatroları tarafından 2024-2025 sezonunda 99 telif ve 138 çeviri olmak üzere toplam 237 eser sahnelendi. Kurum bünyesinde 5 bin 55 yetişkin ve 1.612 çocuk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatroları'nın toplam seyirci sayısı ise 1 milyon 951 bin 41 kişi olarak kayıtlara geçti.

2024-2025 sezonunda Türkiye'de 6 ilde faaliyet gösteren Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde opera ve bale gösterileri düzenlendi. Opera ve bale gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 21,8 artarken, seyirci sayısı da yüzde 16,5 yükselerek 511 bin 376'ya ulaştı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 6 orkestra, 11 koro ve 11 toplulukta toplam seyirci sayısı yüzde 11 azalarak 436 bin 227 olarak gerçekleşti.

Orkestra seyircisi yüzde 15,3 azalırken, koro seyircisi yüzde 27,6 artış gösterdi. Toplulukların seyirci sayısı ise yüzde 25,5 düşüşle 142 bin 766 oldu.

TÜİK verileri, sinema salonlarında seyirci kaybının sürdüğünü, buna karşın tiyatro, opera ve bazı sahne sanatlarında izleyici ilgisinin devam ettiğini ortaya koydu.