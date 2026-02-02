Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu yoğun katılımla yapıldı. Mevcut başkan Abbas Levent Ertekin, üyelerin desteğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İzmir Şubesi, Olağan Genel Kurulu'nu geniş katılımla gerçekleştirdi. İzmir'in kültür, sanat ve edebiyat dünyasından birçok ismin bir araya geldiği genel kurulda, mevcut başkan Abbas Levent Ertekin yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Genel kurul, TYB'nin kurucuları, vefat eden yöneticileri ve üyeleri ile aziz şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından seçimli gündeme geçildi. İki listenin yarıştığı kongrede Abbas Levent Ertekin ile Muhammet Tang, projelerini üyelerle paylaşarak hizmet yarışı içinde olduklarını ifade etti.

Toplam 52 üyenin katıldığı oylama sonucunda Ertekin 15 oy alarak yeniden TYB İzmir Şube Başkanı olurken, Tang 10 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından her iki aday da birlik ve beraberlik mesajları vererek, İzmir Şubesi'nin daha güçlü ve üretken bir yapıya kavuşması için birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

Konuşmasında İzmir'in kültürel mirasına katkı sunmanın büyük bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Ertekin, 2009 yılından bu yana sürdürülen çalışmaların kurumsal bir birikim oluşturduğunu vurguladı. TYB İzmir Şubesi'nin akademi, bürokrasi ve yerel yönetimler nezdinde artan saygınlığına işaret eden Ertekin, önümüzdeki dönemde daha nitelikli ve kapsamlı kültürel projelere imza atacaklarını söyledi.

Genel kurul, tebriklerin kabul edilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.