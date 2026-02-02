Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç, Kayseri'de yoğun ilgi ile karşılanan 4. Uluslararası Âşıklar Şöleni'ne katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de, kadim Türk ve Kayseri kültürü ile sanatına yönelik proje, yatırım ve etkinlikleri ile öne çıkan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda hizmetlerini sürdürüyor.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile düzenlenen 4. Uluslararası Âşıklar Şöleni, Erciyes Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi ile gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan şölene, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek ile AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri'den, yurt içinden ve yurt dışından âşıklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı olan Kayseri'de, saz ve söz ustaları âşıkların, birbirinden seçkin eserleri ile gerçekleşen şölene ilişkin yaptığı değerlendirmede Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği'nin talebiyle planladığımız salon, hemşehrilerimizin ilgisiyle adeta tıklım tıklım doldu, bizi gururlandırdı. Bu tablo, kültüre ve geleneğe olan sevgimizi gösterdi. İnşallah bir sonraki etkinlikte daha büyük bir salonda, daha kalabalık ve coşkulu buluşacağız. İyi ki varsınız' ifadelerini kullandı.

Katılımın çok yoğun olduğu coşku dolu şölende Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç beraberindeki protokol üyeleri, yerlerini konuklara vererek ileri çıktılar ve vatandaşların memnuniyet gösterileri ile karşılandılar. Büyük bir coşku ile başlayarak devam eden şölende, günün anısına toplu fotoğraf çekimi de yapıldı.